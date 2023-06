POL-VIE: Viersen: Homejacking - Polizei bittet um Hinweise

Viersen (ots) - In der Nacht vom 12.06.2023 auf den 13.06.2023 hat es gegen 01.00 Uhr einen Brand in einer Unterbringungseinrichtung auf dem Lichtenberg in Viersen gegeben. Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger setzte einen Brandmelder in Brand, woraufhin das Gebäude evakuiert werden musste. Die Feuerwehr konnte den Brand vollständig löschen, daraufhin konnten ...

