Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Brand von Fahrrädern und Sperrmüll - Zeugen gesucht

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen 13.06.2023 brannten in St. Tönis Fahrräder und Sperrmüll. Die brennenden Fahrräder wurden von einer Zeugin auf dem Wilhelmplatz festgestellt. Im Verlauf der Sachverhaltsaufklärung wurde das Streifenteam auf einen weiteren Brand auf der Hochstraße aufmerksam gemacht. Hier brannte Sperrmüll. In beiden Fällen wird eine Selbstentzündung nach derzeitigem Stand ausgeschlossen. Ob die beiden Brände im Zusammenhang stehen ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Ein Zeuge meldete, dass sich nach dem brennenden Speermüll etwa zwei bis drei männliche Personen zu Fuß in Richtung Gelderner Straße von dort entfernten. Auch hier ist derzeit unklar, ob diese Personen im Zusammenhang mit der Tat stehen. Die Kripo ermittelt und bitte um Hinweise. Falls Sie auffällige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. / AM (575)

