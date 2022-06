Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (258/2022) Personalveränderung in Groß Schneen - Jörk Grote ist neuer Leiter der Polizeistation Friedland, Andreas Momberg wechselt nach Göttingen

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN/FRIEDLAND/ROSDORF (jk) - Die Polizeistation (PSt) Friedland mit Sitz in Groß Schneen (Landkreis Göttingen) hat einen neuen Leiter. Bereits Anfang April übernahm der 54 Jahre alte Polizeihauptkommissar Jörk Grote (Foto) die Leitung der kleinen Land-Dienststelle von seinem Vorgänger Andreas Momberg (Foto). Dieser wiederum wechselte nach knapp vier Jahren zum Göttinger Einsatz- und Streifendienst I in der Groner Landstraße 51 und wurde mit dessen Leitung betraut.

Pandemiebedingt war es Inspektionsleiter Rainer Nolte bislang nicht möglich gewesen, Grote persönlich in sein neues Amt einzuführen und Momberg gleichzeitig für dessen geleistete Arbeit zu danken. Ende Mai wurde dieser offizielle Termin nun endlich nachgeholt. An dem Treffen nahm auch der Leiter des Polizeikommissariats Duderstadt, Erster Polizeihauptkommissar Karl-Hubert-Wüstefeld, teil. Seit Januar 2019 ist die PSt Friedland seiner Dienststelle organisatorisch angegliedert.

"Der Neue"

Jörk Grote ist 54 Jahre alt, verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Er lebt im Bereich Nörten-Hardenberg. Dienstlich ist der Hauptkommissar schon viel rumgekommen, kann demzufolge ein breites Spektrum an Fachwissen vorweisen.

Seit seinem Eintritt in den Polizeidienst im April 1996 fand Grote u. a. in der Göttinger Hundertschaft der Zentralen Polizeidirektion, im Einsatz- und Streifendienst in Hannover, im Stab der Polizeidirektion Göttingen sowie mehrere Jahre im Göttinger Einsatz- und Streifendienst I Verwendung.

Bevor ihn sein dienstlicher Weg im April wunschgemäß zurück in die Polizeiinspektion Göttingen führte, war er knapp sieben Jahre als Leitender Beamter vom Dienst in der Lage- und Führungszentrale der Polizeidirektion Göttingen tätig.

"Ich freue mich sehr über das mir entgegengebrachte Vertrauen bei der Übertragung der Leitung der Polizeistation Friedland. Im Lauf von mehr als 26 Dienstjahren entwickelte sich bei mir der Wunsch, eine Dienststelle zu leiten, und ich sehe diese Aufgabe nun als Krönung meiner bisherigen beruflichen Laufbahn an. Diese verantwortungs- und anspruchsvolle Aufgabe werde ich voller Respekt und als Beitrag zur Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinden Friedland, Rosdorf und Gleichen wahrnehmen", so Jörk Grote im Rahmen des Termins im Mai.

"Mir ist das Sicherheitsgefühl aller Bürgerinnen und Bürger ein wichtiges Anliegen. Wir werden daran arbeiten, es zu steigern. Wichtig ist dabei selbstverständlich auch die Zusammenarbeit und Abstimmung mit Gemeindevertretungen und Institutionen. Das Grenzdurchgangslager (GDL) Friedland und die dort ansässigen Behörden spielen in diesem Kontext eine gewichtige Rolle, ist doch das GDL zentraler Anlaufpunkt vieler Flüchtlinge verschiedenster Nationalitäten - der ständige Kontakt und eine permanente Abstimmung daher unentbehrlich", ergänzt der neue Stationsleiter.

"Der Scheidende"

Andreas Momberg stand der PSt Friedland seit dem 1. Juli 2018 vor (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/4000144). Nun führt ihn sein Weg wieder zurück nach Göttingen. Ganz leicht fiel ihm der Abschied vom "Landleben" aber offenbar nicht.

"Ich kann mit Gewissheit sagen, dass ich es zu keinem Zeitpunkt bereut habe, mit einem großartigen Team die Bürgerinnen und Bürger der drei Gemeinden Friedland, Gleichen und Rosdorf, betreuen zu dürfen, für sie da sein zu können. Was ich auch vermissen werde sind meine Mitarbeitenden, die mir in dieser Zeit sehr ans Herz gewachsen sind. Ich gehe wirklich mit einem tränenden Auge, freue mich allerdings auch auf meine neue Aufgabe, die Leitung des Einsatz- und Streifendienstes 1 in Göttingen. Meinem Nachfolger Jörk Grote wünsche ich in der Polizeistation Friedland alles Gute. Es macht einfach große Freude diese Dienststelle zu leiten", so Momberg.

Und weiter: "Von den Bürgerinnen und Bürgern der drei Gemeinden möchte ich mich auf diesem Wege auch sehr gern verabschieden. Ich bedanke mich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und behalte die vielen schönen Momente sehr gern in Erinnerung. Bleiben Sie gesund!".

Inspektionsleiter Rainer Nolte bedankte sich bei Andreas Momberg für das Engagement, mit dem er die Polizeistation in den letzten Jahren erfolgreich geführt hat und lobte zugleich auch seine Besonnenheit und Empathie im Umgang mit den Mitarbeitenden sowie den Bürgerinnen und Bürgern in seinem Zuständigkeitsbereich. Anschließend hieß er Jörk Grote nun endlich auch ganz offiziell herzlich in der "Familie" der Polizeiinspektion Göttingen willkommen und ließ zugleich keinen Zweifel daran aufkommen, dass er die PSt auch weiterhin in sehr guten Händen wisse.

"Ebenso wie Ihr Vorgänger werden Sie die Geschicke der Polizei Friedland hervorragend lenken und alle auf Sie zukommenden Herausforderungen gemeinsam mit Ihren Mitarbeitenden als Team meistern, da bin ich mir ganz sicher!", sagte der Inspektionsleiter abschließend.

Dem scheidenden und dem neuen Stationsleiter wünschte Nolte gleichermaßen ein glückliches Händchen für die jeweils neue dienstliche Verwendung.

