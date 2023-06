Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Pkw und Fahrrad kollidieren - 16-Jähriger leicht verletzt

Nettetal-Breyell (ots)

Am 12.06.2023 hat es gegen 09.50 Uhr einen Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fahrrad auf der Biether Straße in Breyell gegeben. Eine 58-jährige Nettetalerin beabsichtigte mit ihrem Pkw aus ihrer Einfahrt rückwärts auszufahren. Auf Grund einer Hecke war die Sicht der 58-Jährigen eingeschränkt. Bei dem Auspark-Manöver schaute die Pkw-Fahrerin nicht ordnungsgemäß und kollidierte mit einem 16-jährigen Nettetaler. Er war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Biether Straße in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs. Hierbei fuhr er unerlaubterweise den Radweg in entgegengesetzte Fahrtrichtung. Auch er konnte den Pkw auf Grund der Hecke nicht rechtzeitig sehen, weshalb der 16-Jährige eine Kollision nicht verhindern konnte. Durch den Zusammenstoß und den darauffolgenden Sturz wurde der 16-Jährige leicht verletzt. / AM (573)

