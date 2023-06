Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 230611 Viersen: Unbekannte zünden Chemietoilette an - Polizei sucht Zeugen

Viersen (ots)

Unbekannte Täter zündeten am Sonntag, 11.06.2023 gegen 02:45 Uhr eine Chemietoilette auf der Vogteistraße in Viersen an. Die mobile Toilettenkabine wurde eigens für die Benutzung durch Handwerkerinnen/Handwerker bei dortigen Umbauarbeiten an einem Wohnhaus aufgestellt. Durch den Brand wurde die Kabine erheblich beschädigt. Falls Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise machen können, wenden Sie sich bitte an die Polizei Viersen, Lindenstraße 50 in 41747 Viersen, Tel.: 02162/377-0. (570)

