Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 230610 Tönisvorst: Einbrecher schlugen Scheibe ein und entwendeten Schmuck und Bargeld - Polizei sucht Zeugen

Tönisvorst (ots)

Unbekannte Täter schlugen am Samstag, 10.06.2023 im Zeitraum von 16:30 Uhr bis 17:15 Uhr eine Scheibe eines Einfamilienhauses auf der Hauptstraße 44 in 47918 Tönisvorst - Vorst ein und gelangten so schließlich in das Haus. Vorherige Versuche die Terassentür oder Fenster aufzuhebeln verliefen offensichtlich erfolglos. Im Haus durchwühlten die Täter viele Schränke und flüchteten schließlich mit Bargeld und Schmuck durch die Terassentür zum Garten. Eine Videoaufzeichnung eines Zeugen zeigt drei Männer mit dunklem Teint, die in unmittelbarer Tatortnähe auffielen und vermutlich in einem Tatzusammenhang stehen. Falls Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise machen können, wenden Sie sich bitte an die Polizei Viersen, Lindenstraße 50 in 41747 Viersen, Tel.: 02162/377-0. (568)

