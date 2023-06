POL-VIE: Viersen: Erster offener Pedelec-Parcours

Kreispolizeibehörde Viersen

Die Zahl der Menschen, die ihren klassischen Drahtesel gegen ein modernes Pedelec tauschen, steigt stetig. Die Zahl der Unfälle leider auch.

Im Jahr 2020 sind 63 Menschen auf einem Pedelec an einem Unfall beteiligt gewesen. 2021 waren es 90, im vergangenen Jahr dann bereits 128.

Ein Pedelec ist eben nicht "nur ein etwas schnelleres Fahrrad" - wie viele so landläufig meinen. Es hat andere Fahreigenschaften, und der Umgang damit will geübt sein.

Das geht am Samstag, 17. Juni, ganz spontan - beim ersten offenen Pedelec-Parcours auf dem Rathausmarkt. Von 12 bis 16 Uhr sind die Verkehrssicherheitsberater der Polizei Viersen dort. Und sie werden ein paar Dinge aufbauen, an denen alle, die ein Pedelec mitbringen, ausprobieren können, wie sicher sie im Umgang mit ihrem Gefährt sind. Es gilt, einen kleinen Parcours im Slalom zu durchfahren, in den verschiedensten Situationen das Gleichgewicht zu halten oder Hindernisse auf dem Boden zu umfahren. Auch der richtige Weg durch eine Engstelle kann geübt werden. Dazu kommen noch Übungen an der Bordsteinkante.

Während der gesamten Zeit stehen die Verkehrssicherheitsberater für Fragen zur Verfügung, geben wertvolle Tipps und erklären den richtigen Umgang. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, man kann einfach vorbeikommen.

Zusammen mit der VHS bietet die Polizei auch tiefergehende Seminare. In jeweils drei Stunden wird in den verschiedensten Orten des Kreises das Pedelec 65+ Seminar angeboten. Dieses richtet sich zwar grundsätzlich an Seniorinnen und Senioren, jedoch sind dort natürlich auch jüngere Pedelec-Fahrende willkommen.

Die nächsten Termine sind am 13.06. von 10 bis 14 Uhr in Niederkrüchten, zeitgleich in Kempen. Am 14.06. von 14 bis 17 Uhr an der VHS in Viersen, am 15.06. jeweils von 10 bis 14 Uhr in Nettetal und Kempen, am 12.07. von 14 bis 17 Uhr wieder bei der VHS in Viersen, am 2. August von 10 bis 14 Uhr in Niederkrüchten und am 3. August von 10 bis 14 Uhr in Nettetal.

Genau wie die Teilnahme am offenen Pedelec-Parcours sind auch die Seminare kostenlos. Allerdings muss man sich für diese über die VHS anmelden.

Und wem der Weg vielleicht aus den östlichen Gemeinden des Kreises am 17. Juni zu weit ist - am 6. August wird es einen offenen Pedelec-Parcours in Kempen auf dem Parkplatz hinter der Polizei geben. /hei (567)

