POL-VIE: Brüggen: Verkehrsunfall nach Wendemanöver - Vier Personen leicht verletzt

Brüggen (ots)

Am 08.06.2023 hat es gegen 10.30 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Brachter Straße in Brüggen gegeben. Ein 45-jähriger Kerkener fuhr mit seinem Pkw auf der Brachter Straße in Fahrtrichtung Brüggen.

An einer Einmündung zu einer Bushaltestelle hielt der 45-Jährige an und beabsichtigte trotz durchgezogener Fahrbahnbegrenzung zu wenden. Hierbei schaute der Pkw-Fahrer nicht ordnungsgemäß und setzte das Wendemanöver fort, obwohl eine 40-jährige Brüggenerin mit ihrem Pkw in gleiche Fahrtrichtung unterwegs- und vorfahrtsberechtigt war. Die 40-Jährige konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß wurde die Pkw-Fahrerin, der Pkw-Fahrer und beide Insassen des 45-Jährigen leicht verletzt. / AM (566)

