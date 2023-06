POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Mülltonne brennt auf Schulhof

Viersen-Dülken (ots) - Am 08.06.2023 hat es gegen 07.30 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Viersener Straße in Dülken gegeben. Eine 33-jährige Polin fuhr mit ihrem Pkw auf der Viersener Straße in Fahrtrichtung Viersen. An einer Kreuzung zur Anschlussstelle der Autobahn 61 beabsichtigte die 33-Jährige links auf die Autobahn in Fahrtrichtung Venlo abzubiegen. Auf ...

mehr