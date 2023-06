Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 230610 Nettetal: PKW-Fahrer übersieht einen Kradfahrer und verletzt diesen leicht beim Rückwärtsfahren

Nettetal (ots)

Am Samstag, 10.06.2023 um 08:30 Uhr fuhr ein 22-jähriger Nettetaler mit seinem PKW auf der Straße Sittard in Nettetal-Lobberich rückwärts, um in eine dortige Einfahrt einzufahren. Dabei übersah er einen 58-jährigen Kradfahrer aus Nettetal und brachte ihn mit seinem Kraftrad zu Fall. Das Kraftrad rutschte noch in einen vor Ort geparkten PKW und beschädigte diesen. Durch den Sturz verletzte sich der Kradfahrer leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (569)

