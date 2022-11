POL-NOM: Diebstahl

Uslar (ots) - Uslar-Schönhagen (ke) Kinderwiesenstraße, 08.11.2022, 18:40 Uhr Bisher unbekannte Täter beschädigten, vermutlich durch Tritte, die Verglasung der Eingangstür in einem Uslarer Ortsteiles. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR. Hinweise zur Tat bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571-926000. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: ...

