POL-HAM: Bilanz eines gemeinsamen Schwerpunkteinsatzes von Stadt und Polizei

Hamm-Uentrop (ots) - Unbekannte sind zwischen Donnerstag, 14 Uhr und Freitag, 13.45 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf der Straße Im Giesendahl eingebrochen. Die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt und durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen. Die Einbrecher konnte Schmuck erbeuten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de ...

