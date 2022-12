POL-HAM: Radfahrer nach Unfall verletzt

Hamm-Rhynern (ots) - Zum zweiten Mal hat ein bislang Unbekannter versucht, in der Nacht von Donnerstag, 1. Dezember, auf Freitag, 2. Dezember, in eine Sparkassenfiliale am Heideweg einzubrechen. Der Täter schlug mehrfach mit einem Gullydeckel gegen die Scheibe eines Büroraums, die jedoch standhielt. Der Sachschaden wird auf zirka 500 Euro geschätzt. Hinweise zu dem Einbruchsversuch nimmt die Polizei unter der ...

