POL-BOR: Bocholt - Autofahrerin übersieht Radfahrerin

Unfallort: Bocholt, Münsterstraße / Ostring; Unfallzeit: 22.11.2022, 05.55 Uhr;

Leichte Verletzungen erlitt eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in Bocholt. Die 43 Jahre alte Bocholterin war auf dem Radweg der Münsterstraße aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Rhede unterwegs, als gegen 05.55 Uhr der Wagen einer 45-Jährigen kreuzte. Die Gladbeckerin war auch in Richtung Rhede unterwegs, beabsichtigte jedoch an der Kreuzung Münsterstraße / Ostring nach rechts abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Zweiradfahrerin, die infolgedessen diese zu Fall kam. Der Rettungsdienst brachte die Gestürzte in ein Krankenhaus. (db)

