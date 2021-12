Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Bad Godesberg: Geparktes Motorrad angefahren - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am vergangenen Donnerstag (16.12.2021) beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ein geparktes Motorrad am Bad Godesberger Kurpark.

Zur Unfallzeit gegen 16:45 Uhr soll ein älterer Herr mit seinem dunklen Auto auf dem Behindertenparkplatz an der Ecke Kurpark/Michaelshof geparkt haben. Nach Zeugenangaben fuhr er beim Ausparken rückwärts gegen das Motorrad, welches danach umfiel. Im Anschluss soll der Mann zügig in unbekannter Richtung davongefahren sein. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Nähere Beschreibungsmerkmale zum Fahrer oder dem Pkw liegen bislang nicht vor. Die alarmierte Polizei konnte zwei Zeugen vor Ort feststellen, die unter anderem angaben, dass weitere Zeugen bereits gegangen seien. Die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 der Bonner Polizei bitten nun insbesondere um die Kontaktaufnahme durch die bislang unbekannten Zeugen des Unfalls sowie weitere mögliche Zeugen. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen oder zu dem beteiligten Fahrzeugführer geben kann, wird gebeten, sich unter 0228 15-0 beim Verkehrskommissariat 2 zu melden.

