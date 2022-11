Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Festgefahrener Lkw im Grünstreifen der B9, Höhe Speyer-Süd

Speyer (ots)

Am 25.11.2022 gegen 09:50 Uhr wollte ein Lkw, der die B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen befuhr, an der Anschlussstelle Speyer Süd abfahren. Da er sich hierbei verschätzte, kam er mit seinem 35 Tonnen schweren Gespann von der Fahrbahn ab. Hierbei überfuhr er ein dort befindliches Straßenschild, geriet mit der rechten Fahrzeugseite in den angrenzenden Grünstreifen und kippte hier leicht nach rechts ab. Aufgrund des Gefälles und des weichen Untergrunds war ihm eine eigenständige Rückkehr zur Fahrbahn nicht möglich, weshalb der Lkw im Folgenden durch ein ortsansässiges Abschleppunternehmen geborgen werden musste. Für die Dauer der etwa zweistündigen Bergung musste die Abfahrt Speyer-Süd gesperrt werden. Durch den Unfall ist ein Schaden von rund 20.000EUR entstanden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell