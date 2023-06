Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Spielautomaten geknackt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Dingdener Straße;

Tatzeit: 28.06.2023, 03.40 Uhr;

Mit Gewalt sind Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in eine Spielhalle in Bocholt eingedrungen. Die Täter hebelten nach ersten Erkenntnissen Türen auf und kamen so in die Räume an der Dingdener Straße. Bei ihrem Vorgehen lösten sie einen Alarm aus, der zugleich das Innere vernebelte. Gleichwohl brachen die Täter noch mehrere Automaten auf, ehe sie flüchteten. Kräfte der Feuerwehr belüfteten die Spielhalle. Die Polizei fragt: Wer hat zum fraglichen Zeitpunkt gegen 03.40 Uhr verdächtige Beobachtungen am Tatort oder im näheren Umfeld gemacht? Hinweise dazu bitte an das zuständige Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell