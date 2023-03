LPI-G: Kellerabteile aufgebrochen

Gera (ots) - Gera. Der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Liebestraße musste am 26.03.2023 feststellen, dass in der Nacht zuvor (25.03.-26.03.23) seine Fahrräder aus dem verschlossenen Innenhof gestohlen wurden. Die Täter entwendeten ein silbernes Cityfahrrad und ein silbernes Kinderfahrrad. Die Geraer Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Sofern Sie sachdienliche Angaben zur Sache machen können, werden ...

mehr