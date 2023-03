Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Hoher Sachschaden bei Einbruch in Gaststätte

Gera (ots)

Gera. Einbrecher trieben Hinter der Mauer am 25.03.2023 zwischen 03:30 Uhr und 09:30 Uhr ihr Unwesen. Sie brachen gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Gaststätte ein. Dort hebelten sie insgesamt vier Automaten (Spielautomaten und Zigarettenautomat) auf. Bei ihrer Tatausführung gingen sie äußerst rabiat vor, so dass zwei Automaten vollständig zerstört wurden. Aus den Geräten erbeuten die Täter eine bisher nicht genau beziffernbare Menge Bargeld. Es entstand hoher vierstelliger Sachschaden. Die Kriminalpolizei (0365/ 8234-1465) ermittelt und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. (TL)

