Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fensterscheibe beschädigt und Warenträger umgestoßen

Gera (ots)

Gera. In den frühen Montagmorgenstunden (27.03.2023) gegen 01:10 Uhr versuchten zwei unbekannte Täter gewaltsam in ein Geschäft in der Humboldtstraße eindringen. Sie warfen hierzu einen großen Stein durch die Fensterfront. Anschließend griffen sie durch das entstandene Loch in das Geschäft und stießen einen Warenträger um. Nach bisherigen Erkenntnissen flohen die Täter abschließend ohne Beutegut. Der Inspektionsdienst Gera ermittelt. Zeugenhinweise werden an die Telefonnummer 0365/ 829-0 erbeten. (TL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell