Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Frühjahrssonne führt zu Feuerwehreinsatz

Altenburg (ots)

Zu einem größerem Aufgebot von Einsatzkräften der Feuerwehr und Polizei kam es am Samstagmittag in der Altenburger Innenstadt. Über Notruf erging die Meldung eines Brandes in einem Geschäft direkt auf dem Markt. Als die Beamten vor Ort eintrafen, konnte durch den Ladenbesitzer jedoch schnell Entwarnung gegeben werden. Es stellte sich heraus, dass durch die Sonneneinstrahlung auf die Schaufensterscheibe des Geschäfts, eine dahinter befindliche Glasdekoration als Prisma wirkte, und dadurch in der Auslage befindliches Papier entzündete. Der Ladenbesitzer konnte dies jedoch auf Grund seiner Anwesenheit schnell bemerken und das kokelnde Papier löschen, sodass weder das gebäude noch Personen Schaden genommen haben.

