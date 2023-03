Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gestellter Ladendieb ergriff die Flucht

Altenburg (ots)

Altenburg. In einem Lebensmittelgeschäft in der Kauerndorfer Allee stellte eine Angestellte am Mittwochabend (23.03.2023) gegen 17:25 Uhr einen Mann fest, der mehrere Flaschen Alkoholika entwenden wollte. Als er den Kassenbereich passierte, sprach sie ihn an und nahm ihm das Beutegut ab. Anschließend versuchte der Täter zu flüchten und stieß die Angestellte von sich, wodurch sie leicht verletzt wurde. Den Mitarbeiter gelang es schließlich, den Täter in ein Büro zu verbringen. Aus diesem gelang ihm jedoch noch vor Eintreffen der alarmierten Polizisten die Flucht. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Ladendieb in Begleitung einer weiteren männlichen Person gewesen sein, beide beleidigten die Angestellte während der Tatausführung mehrfach. Die Altenburger Polizei ermittelt nun zum Tatgeschehen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03447/ 4710 zu melden. (TL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell