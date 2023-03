LPI-G: Kradfahrer kam zu Fall

Altenburg (ots) - Nobitz: Am 23.03.2023 gegen 09:10 Uhr befuhr eine 68-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda die Altenburger Straße und bog an einer Kreuzung nach links ab. Hierbei missachtete sie einen vorfahrtsberechtigten Pkw VW einer 56-Jährigen, so dass es zum Zusammenstoß kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 ...

