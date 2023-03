LPI-G: Einbruch in Wohnung

Altenburg (ots) - Altenburg: Am 22.03.2023 gegen 12:40 Uhr stellte ein Fahrkartenkontrolleur eine 50-jährige Frau in einem Bus der fest. Sie konnte jedoch keinen gültigen Fahrschein vorweisen. Polizisten stellten die Identität der Frau fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen sie ein. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: ...

