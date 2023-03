LPI-G: Vorfahrt nicht beachtet

Gera (ots) - Gera. Ein unbekannter Brandstifter trieb am 23.03.2023 gegen 08:00 Uhr in der Karl-Matthes-Straße sein Unwesen. Auf bisher noch nicht geklärte Art und Weise setzte er einen Papierhaufen zwischen zwei Papiermülltonnen in Brand. Das Feuer griff schließlich auf diese über, so dass beide Mülltonnen vollständig abbrannten. Durch die Hitze wurde ein angrenzender Metallzaun in Mittleidenschaft gezogen. ...

