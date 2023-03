LPI-G: Aufbruch von Staubsaugerautomaten

Gera (ots) - Gera. In das Visier von Unbekannten geriet eine Gartenlaube in der Wehrstraße zwischen dem 24.03.2023 gegen 17:00 Uhr und dem 25.03.2023 gegen 09:50 Uhr. Hierbei öffneten die Täter gewaltsam eine Tür zur Gartenlaube und drangen in diese ein. Sie durchsuchten die Laube und flüchteten mit einer noch nicht genauer bekannten Beute. Die Ermittlungen laufen. Der Inspektionsdienst Gera (0365/ 829-0) bittet um Zeugenhinweise. (TL) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

