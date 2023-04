Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim, Parkplätze- L 538 zwischen Bellheim und Westheim Samstag, 22.04.2023, zwischen 15.00 Uhr und 19.00 Uhr Diebstähle aus Pkw

Germersheim (ots)

Auf den Waldparkplätzen neben der L 538 zwischen Bellheim und Westheim kam es in den letzten Wochen vermehrt zu Diebstählen aus Pkw. So geschehen auch am Samstagnachmittag, zwischen 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr. An 2 Pkw wurden jeweils die Scheiben eingeschlagen und die Wertgegenstände aus dem Innenraum entwendet. Die Polizei rät keine Gegenstände, wie Taschen oder Mobiltelefone offen im Pkw liegen zu lassen. Zeugenhinweise zu den Taten nimmt die Polizei Germersheim unter 07274-9580 oder unter E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

