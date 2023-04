Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Zugedröhnt die Vorfahrt genommen

Landau (ots)

Am 23.04.2023 befuhr gegen 03:40 Uhr ein 32-jähriger Mercedes-Fahrer die Otto-Hahn-Straße in Richtung Max-Planck-Straße in Landau. An der dortigen Kreuzung missachtete dieser die Vorfahrt eines 18-jährigen Fiat-Fahrers, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 8000 Euro. Der PKW Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme konnten beim Mercedes-Fahrer Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein Vortest reagierte positiv auf Kokain und Amphetamin. Dem 32-Jährigen wurde sodann auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Zu allem Überfluss konnten bei dem mitgeführten Führerschein Fälschungsmerkmale erkannt werden. Auf Vorhalt gab der Mercedes-Fahrer an, dass er den Führerschein gekauft habe und es sich hierbei um eine Totalfälschung handelt. Der Führerschein wurde sichergestellt. Der 42-Jährige wird sich nun in diversen Strafverfahren verantworten müssen. Er dürfte sich hierbei wegen Straßenverkehrsgefährdung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz strafbar gemacht haben. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

