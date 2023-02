Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfall

Niedernwöhren (ots)

(bae)Am Samstag, 04.02.2023 kam es in Niedernwöhren, auf dem Parkplatz des Netto zu einem kuriosen Verkehrsunfall. Ein 56jähriger Hesper befuhr den Parkplatz des Netto und wollte dort in eine Parklücke einbiegen. Hinter ihm befand sich ein 28-jähriger Hesper, dieser überholte ihn mit seinem Pkw in diesem Moment, dazu überfuhr er die markierte Parkfläche. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

