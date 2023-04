POL-PDLD: Eußerthal - Mit Fahrrad gestürzt

Landau (ots) - Am 22.04.2023 wurde der Polizei Landau gegen 19:20 Uhr ein Ladendiebstahl gemeldet, welcher sich in einem Supermarkt in der Wieslauterstraße in Landau ereignet haben soll. Vor Ort konnte der 41-jährige Beschuldigte angetroffen werden, welcher Waren im Wert von 10 Euro einsteckte, ohne sie zu bezahlen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Ladendiebstahls verantworten müssen. Bei der ...

