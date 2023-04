Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Landau (ots)

Am 22.04.2023 wurde der Polizei Landau gegen 12:30 Uhr ein augenscheinlich betrunkener Fahrradfahrer in der Ostbahnstraße in Landau gemeldet. Vor Ort konnte der 53-jährige Merida-Fahrer angetroffen werden. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Er wurde zur Dienststelle zwecks Blutentnahme verbracht. Sein Fahrrad wurde vor Ort verschlossen belassen und der entsprechende Schlüssel sichergestellt. Der 53-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

