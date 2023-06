POL-BOR: Rhede-Krommert - Feuer beim Ballenpressen

Borken (ots) - Unfallort: Borken-Gemen, Ahauser Straße / Coesfelder Straße; Unfallzeit: 27.06.2023, 14.20 Uhr; Leichte Verletzungen hat eine Pedelecfahrerin am Dienstag in Borken-Gemen bei einem Unfall erlitten. Die 27-Jährige hatte gegen 14.20 Uhr den Rad- und Fußweg an der Coesfelder Straße in Richtung Gemen befahren - auf der falschen, in ihrer Fahrtrichtung links liegenden Seite. Als sie an der Einmündung zur ...

