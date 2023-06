Feuerwehr Moers

FW Moers: 200 qm Grünfläche brennen im Moerser Norden

Moers (ots)

Am Sonntag (25.06.23) wurde die Feuerwehr Moers gegen 16 Uhr in den Moerser Norden gerufen. Mehrere Anrufer meldeten einen Flächenbrand am Kohlenhucker Weg.

Bereits auf der Anfahrt war eine Rauchsäule im Bereich der dortigen Baggerseen erkennbar. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte Grünfläche auf ca. 200 qm und breitete sich weiter aus.

Durch den schnellen Einsatz von drei handgeführten Strahlrohren konnte ein weiteres Übergreifen, u.a. auf ein nahgelegenes Feld verhindert werden. Da in diesem Bereich weite Strecken zur nächsten Wasserentnahmestelle zurückgelegt werden müssen, wurde zur Unterstützung ein Großtanklöschfahrzeug der ehrenamtlichen Kräfte aus Moers-Kapellen angefordert.

Mit einer Wärmebildkamera wurde die Brandstelle sowie der angrenzende Bereich auf Glutnester kontrolliert. Nach rund 2 Stunden war der Einsatz für die Hauptwache und den Löschzug Kapellen beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Moers, übermittelt durch news aktuell