Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gewässerverunreinigung in Greene

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37574 Einbeck, OT Greene, Leine an der Einmündung B 64 / Leinestraße. Zeit. Donnerstag, 27. April 2023, 17:00 Uhr. Durch bisher unbekannte Täterschaft gelangte Öl in die Leine und über einen Regenwasserablauf (Rohr) am genannten Ort wurde das Einleiten festgestellt. Feuerwehr und THW errichteten Ölsperrungen. Vom Polizeikommissariat Bad Gandersheim wurden die Ermittlungen wegen Gewässerverunreinigung, mit der Unteren Wasserbehörde vom Landkreis Northeim, aufgenommen und Anwohner aus Greene werden gebeten, sachdienliche Hinweise auf den Verursacher, Tel. 05382 95390, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell