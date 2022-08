POL-KN: (Furtwangen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Fußgängerin angefahren und schwer verletzt (30.07.2022)

Donaueschingen (ots) - Am Samstagmorgen, gegen 12.15 Uhr, sind zwei Autofahrer auf der Kreisstraße 5749 in Oberbaldingen aneinandergeraten und später auf Höhe der "Immenhöfe" zusammengestoßen. Ein 43-jähriger Fahrer eines Mercedes Vito war auf der K 5749 von Öffingen kommend in Richtung Pfohren unterwegs. In ...

mehr