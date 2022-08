Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall mit einem Blechschaden in Höhe von 25.000 Euro- Polizei sucht weitere Zeugen (30.07.2022)

Donaueschingen (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 12.15 Uhr, sind zwei Autofahrer auf der Kreisstraße 5749 in Oberbaldingen aneinandergeraten und später auf Höhe der "Immenhöfe" zusammengestoßen. Ein 43-jähriger Fahrer eines Mercedes Vito war auf der K 5749 von Öffingen kommend in Richtung Pfohren unterwegs. In Oberbaldingen überholte der Mann einen vor ihm fahrenden ebenfalls 43 Jahre alten Fahrer eines Hyundai sowie ein davor befindliches Taxi. Der Hyundai-Fahrer fuhr hupenderweise hinter dem Vito hinterher und überholte diesen am Ortsausgang. Noch vor den "Immenhöfen" überholte der Vito-Fahrer den Hyundai-Fahrer ein weiteres Mal, obwohl der Hyundai inmitten der Fahrbahn sich befand. Auf Höhe der "Immenhöfe" bremste der Fahrer des Vito seinen Wagen abrupt ab, wodurch der verfolgende Hyundai-Fahrer in das Heck des Busses krachte. Durch den Zusammenstoß wurden weder die Fahrer noch die Mitfahrer verletzt. Die Polizei schätzt die entstandenen Sachschäden am Vito auf rund 6.000 Euro und am Hyundai auf ungefähr 19.000 Euro. Gegen beide Fahrer sind Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und die Führerscheine einbehalten worden. Die Polizei sucht nun Verkehrsteilnehmer, die durch die gefährliche Fahrweise der beiden Autofahrer behindert oder gefährdet worden sind, und Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten sich bei Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771 83783-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell