POL-MFR: (739) 22-Jähriger aus dem Landkreis Günzburg seit "Rock im Park" vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Rothenburg ob der Tauber (ots) - Am Donnerstagmittag (09.06.2022) fing eine Scheune in der Guggelmühle (Ortsteil der Gemeinde Windelsbach im Lkr. Ansbach) Feuer. Die Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache übernommen. Gegen 13:00 Uhr geriet die Scheune aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Der hinzugerufenen Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude zu ...

