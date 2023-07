Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: "Wo rohe Kräfte sinnlos walten" ...

Zittau (ots)

In der Nacht zum Sonntag hatte ein aufmerksamer Bürger das Polizeirevier Zittau-Oberland über seine Beobachtungen verständigt. Demnach hatte er Jugendliche gesehen, wie diese auf einem Parkplatz vor einem Supermarkt in der Christian-Keimann-Straße vermutlich Einkaufwagen beschädigten, zudem durch ihre Lautstärke aufgefallen waren. Beamte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz (GEGO) eilten vor Ort und stellten kurz darauf zwei Jugendliche und zwei Heranwachsende zur Rede. Die Vier erklärten, dass sie aus Übermut und wahrscheinlich auch infolge ihres Alkoholgenusses etwa 20 Wagen in einen angrenzen Bach geschoben hatten. Die Einsicht folgte auf dem Fuß: das Quartett versicherte den Ordnungshütern, dass es die Wagen selbst aus dem Wasser holt und den verteilten Müll wieder aufräumt. Tatsächlich waren ca. zwei Stunden später die Spuren der (leichten) Verwüstung beseitigt. Inwiefern der Übermut strafrechtliche Konsequenzen hat, bleibt abzuwarten. Zumindest wurde der Verdacht der Sachbeschädigung angezeigt.

