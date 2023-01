Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Bahnhof Harburg: Fehlverhalten wurde per Haftbefehl gesuchtem Mann zum Verhängnis-

Hamburg (ots)

Am 25.01.2023 gegen 13.00 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann im Bahnhof Harburg fest. Der Mann wollte zuvor offensichtlich an eine Bahnhofswand urinieren. Eine Präsenzstreife der Bundespolizei beobachtete den Vorfall und wies den 35-Jährigen auf sein Fehlverhalten hin.

Die anschließende Überprüfung der Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. Seit August 2022 wurde der Verurteilte mit einem Haftbefehl wegen Diebstahlsdelikten gesucht. Der afghanische Staatsangehörige hatte eine Geldstrafe von über 900 Euro nicht gezahlt und sich auch einer Ladung zum Strafantritt nicht gestellt.

Jetzt hat der Gesuchte noch eine Ersatzfreiheitsstrafe von 55 Tagen zu verbüßen. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der Mann der U-Haftanstalt zugeführt.

RC

