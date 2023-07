Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Fulda (ots)

Auffahrunfall

Fulda. Am Donnerstag (20.07.), gegen 12.20 Uhr, befuhr eine 76-Jährige Fahrerin eines Suzuki die Frankfurter Straße in Richtung Bronnzell. Ihr folgte ein Lkw mit einem 38-jährige Fahrer. An der Kreuzung Weserstraße musste das Auto nach derzeitigen Erkenntnissen verkehrsbedingt abbremsen. Der Lkw-Fahrer bemerkte dies zu spät und kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen. Bei der Kollision der Fahrzeuge wurden die 76-Jährige und zwei Mitfahrerinnen leicht verletzt. Sie mussten vor Ort medizinisch behandelt werden. Es entstand rund 3.500 Euro Sachschaden.

Verkehrsunfall

Fulda. In der Michael-Henkel-Straße kam es am Donnerstagmorgen (20.07.), gegen 8.10 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Leichtkraftrad. Ein 69-jähriger Mann befuhr mit seinem Leichtkraftrad, genauso wie ein 62-jähriger Pkw-Fahrer, die Straße in Richtung Künzeller Straße. Im Bereich der Kreuzung "Am Kleegarten" - Michael-Henkel-Straße kam es zum Zusammenstoß zwischen dem vorausfahrenden Pkw und dem Zweirad. Hierbei wurde der 69-jährige Kradfahrer leicht verletzt. Er kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Es entstand insgesamt rund 2.000 Euro Sachschaden.

(PB)

