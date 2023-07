Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Osthessen (ots)

Am Freitag (21.07.), um 01:39 Uhr, hat die Streife der Pst. Hilders auf der Landesstraße 3396 zwischen der Rhönmarkthalle und Gersfeld-Mosbach einen beschädigten PKW Audi A 3 in schwarz ohne Fahrer festgestellt. Unweit davon wurde die Unfallstelle mit deutlich geschädigter Leiplanke ausgemacht. Der unbekannte Unfallfahrer ist aus nicht geklärter Ursache von Mosbach kommend von der Fahrbahn nach links abgekommen, hat die Leitplanke gestreift und beschädigt. Der Pkw wurde 100 Meter weiter auf einem Parkplatz von dem Fahrer abgestellt und der verursachende Fahrer hat unfallflüchtig die Unfallstelle verlassen. An dem PKW entstand ein Totalschaden. Die Unfallzeit dürfte vermutlich am späten Donnerstagabend (20.07.) gewesen sein. Der Gesamtsachschaden liegt bei rund 6.000 Euro. Bei sachdienlichen Hinweisen zu dem Fahrer, bitte an die Pst. Hilders Tel. 06681 / 96120, jede andere Polizeidienststelle oder an die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de wenden.

Gefertigt: Polizeistation Hilders, i.A. PHK Helfrich

