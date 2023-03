Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gepäckträger aus Keller gestohlen

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Im Zeitraum von Januar diesen Jahres bis zum 18. März entwendete ein noch unbekannter Täter aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Bendastraße einen Autogepäckträger der Firma Uebler. Zuvor war der Dieb gewaltsam in das Kellerabteil eingedrungen. Hinweise zum Verbleib des Beuteguts nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0072667/2023 entgegen. (av)

