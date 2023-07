Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

FD

Auffahrunfall

Fulda. Bei einem Unfall am Donnerstag (20.07.) entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Eine 50-jährige Hyundai-Fahrerin befuhr gegen 22 Uhr die Bronnzeller Straße in Richtung des Bronnzeller Kreisels. Vor dem Einfahren in den Kreisverkehr musste sie ihr Fahrzeug nach aktuellem Kenntnisstand verkehrsbedingt anhalten. Eine nachfolgende 21-jährige Ford-Fahrerin erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr auf.

Polizeistation Fulda

HEF

Unfallflucht

Friedewald. Am Donnerstag (20.07.), gegen 9:30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Lkw-Gespann die Hersfelder Straße aus Richtung Hersfeld kommend in Fahrtrichtung Herfa. In Höhe der Hausnummer 1 wollte der Lkw-Fahrer nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wenden und touchierte hierbei ein Verkehrsschild sowie die Hauswand eines 79-jährigen Anwohners, der zum Unfallzeitpunkt in der Küche saß und durch das Geräusch auf den Unfall aufmerksam wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Verkehrsunfall

Alsfeld. Am Freitagmittag (21.07.) kam es auf der B 254 zwischen Alsfeld und Eudorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Die 65-jährige Fahrerin eines Mazda war nach derzeitigen Erkenntnissen gegen 11.40 Uhr in Richtung Alsfeld unterwegs und kam aus bisher ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie mit dem Lkw eines 49-Jährigen aus Schlitz, der noch versucht hatte auszuweichen und in der Folge gegen die Leitplanke stieß. Die Pkw-Fahrerin wurde bei dem Unfall schwerverletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert werden. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt.

Bei dem Unfall entstand nach momentanem Kenntnisstand Sachschaden im oberen fünfstelligen Bereich.

Die Sperrung der Fahrbahn dauert auch aktuell noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell