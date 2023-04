Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorrang missachtet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Sonntag gegen 20:30 Uhr kam es in Serba zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten. Der Fahrer eines Pkw BMW befuhr die B7 aus Richtung Eisenberg kommend und wollte nach links Richtung Serba-Trotz abbiegen. Dabei beachtete er den Vorrang des entgegenkommenden, von Bürgel in Richtung Eisenberg fahrenden, Pkw Ford nicht und es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrer des Pkw BMW sowie die Beifahrerin des Pkw Ford wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren in Folge des Verkehrsunfalles nicht mehr fahrbereit.

