Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: In Ruhe gestört

Jena (ots)

In ihrer Ruhe gestört, fühlten sich am Montagmorgen die Anwohner des Lerchenweges in Jena, als die Alarmanlage eines Fahrzeuges ununterbrochen über einen Zeitraum von 20 Minuten aktiviert war. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte der Verursacher schnell ausfindig gemacht werden. Es handelte sich um ein Unfallfahrzeug, welches auf dem Gelände eines Autohandels abgestellt war. Durch Abklemmen der Fahrzeugbatterie konnte dem Störer Einhalt geboten und die morgendliche Ruhe wiederhergestellt werden.

