LPI-J: Fassade beschmiert

Apolda (ots) - Im Rahmen der Streife wurde am 02.04.2023, gegen 23:25 Uhr, in der Buttstädter Straße, Apolda, eine männliche Person, welche unter Einfluss von Betäubungsmitteln auf einem E-Scooter unterwegs war, einer Kontrolle unterzogen. Bei dieser Kontrolle wurden zusätzlich Betäubungsmittel in Form von Cannabisblüten aufgefunden und sichergestellt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 ...

mehr