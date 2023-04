LPI-J: Auf frischer Tat ertappt

Weimar (ots) - In der Zeit vom 01.04.2023, 23:50 Uhr bis zum 02.04.2023, 09:40 Uhr wurde an einem Wohnhaus in der Ettersburger Straße durch unbekannte Täter eine Fensterscheibe zerstört. Desweiteren wurden die Fassade mit mehreren Schriftzügen, vermutlich mit einem schwarzen Edding, beschmiert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 ...

