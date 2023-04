LPI-J: Sachbeschädigung

Weimar (ots) - Am 02.04.2023 gegen 23:00 Uhr fuhr der Fahrer eines Pkw VW Passat auf der B 7 von Weimar kommend in Richtung Erfurt. Ca. 200 Meter vor der Kreuzung zum Gewerbegebiet UNO lief plötzlich ein Reh über die Fahrbahn. Trotz Gefahrenbremsung kollidierte das Fahrzeug mit dem Tier. Hierbei entstand Sachschaden am Passat. Das Reh überlebte den Zu- sammenstoß nicht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar ...

