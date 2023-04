Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Pkw-Diebstahl

Weimar (ots)

Am 02.04.2023 gegen 15:30 Uhr wurde die Polizei informiert, dass unbekannte Täter versucht haben, in Weimar, Hinter dem Bahnhof, einen Pkw Skoda Octavia zu entwenden. Die Tatzeit liegt zwischen dem 31.03.2023, 06:20 Uhr bis zum 02.04.2023, 15:00 Uhr. Der oder die Täter gelangten auf bislang unbekannte Art und Weise in den Innenraum des Fahrzeuges und versuchten dieses zu starten, was allerdings misslang. Als der Eigentümer zum Pkw zurückkehrte, lag das vordere Kennzeichen im Fußraum der Beifahrerseite, die Außen- spiegel waren vermutlich durch Tritte beschädigt. Auch starten ließ sich der Skoda nicht mehr. Am Pkw entstand Sachschaden, Hinweise zu dem oder den Tätern liegen derzeit nicht vor.

