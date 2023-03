POL-OG: Oberkirch - Hinweise erbeten

Offenburg (ots) - Nach einem mutmaßlichen Ladendiebstahl am frühen Donnerstagmittag konnten die Beamten des Polizeireviers Offenburg einen Tatverdächtigen festnehmen. Gegen 11:40 soll ein 36-Jähriger in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße drei Kaffeemaschinen im Gesamtwert von rund 560 Euro entwendet haben. Beim Versuch, die Ware unbemerkt aus den Verkaufsräumen zu bringen, soll er von einer Bediensteten des ...

